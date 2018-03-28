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Ormanları Terminatör Böcekler Koruyacak

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam kese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya üç bin adet calosoma böceği salındı.Antalya’da laboratuvarda üretilen calosoma sycophanta böceği Korkuteli ormanlarında çam kese böceği...

Ormanları Terminatör Böcekler Koruyacak

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam kese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya üç bin adet calosoma böceği salındı.Antalya’da laboratuvarda üretilen calosoma sycophanta böceği Korkuteli ormanlarında çam kese böceği...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:37
Ormanları Terminatör Böcekler Koruyacak

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam kese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya üç bin adet calosoma böceği salındı.

Antalya’da laboratuvarda üretilen calosoma sycophanta böceği Korkuteli ormanlarında çam kese böceği ile mücadele kapsamında doğaya bırakıldı. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçları yanmış, kurumuş gibi gösteren, kayıplarına neden olan çam keseböceği zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başladı. Ormancılar, çam kese böceğine karşı “Terminatör” diye adlandırılan ‘Calosomo sychopanta’ böcekleri ile mücadele ediyor.

Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, laboratuvar ortamında üretilen ve sadece çam kese böceği tırtıllarını yiyerek beslenen üç bin adet yırtıcı böcek Calosoma sychopantayı ormanlara bıraktıklarını söyledi. Güney, Mart- Nisan aylarında kurumuş gibi görüntü veren ağaçların Mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlayacağını kaydetti.

Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, “çam kese böceğine kaşı kimyasal değil biyolojik mücadele yapıyoruz. Orman, ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistemdir. Bu kapsamda yürütülen ormancılık faaliyetlerinde muhteşem bir düzen içerisinde oluşturulmuş olan tüm bu etkenlerin dengesi korumaya çalışılmakta. Yapılan çalışmalarda zararlı olarak bilinen bir türü tamamen yok etmeye çalışılmıyor, o türün nesli tükendiğinde bilinen zararlarının yok edilmesiyle ile bilinmeyen yararlarının da veya denge içindeki rolü de yok olacaktır. Önemli olan kurulmuş olan ekolojik dengenin korumasıdır” dedi.
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