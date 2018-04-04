Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113554
ALTIN
173.562
DOLAR
4.0174
STERLİN
5.6379
EURO
4.9321

Onur Ödülleri sahipleri belli oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3’üncü Antalya Edebiyat Günleri’nin onur ödülleri, şair Ahmet Telli, 50 kuşağının seçkin üyelerinden Adnan Özyalçıner ve son dönem Türk Edebiyatı’nın en önde gelen öykü ve romancılarından...

Onur Ödülleri sahipleri belli oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3’üncü Antalya Edebiyat Günleri’nin onur ödülleri, şair Ahmet Telli, 50 kuşağının seçkin üyelerinden Adnan Özyalçıner ve son dönem Türk Edebiyatı’nın en önde gelen öykü ve romancılarından...

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:03
Onur Ödülleri sahipleri belli oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3’üncü Antalya Edebiyat Günleri’nin onur ödülleri, şair Ahmet Telli, 50 kuşağının seçkin üyelerinden Adnan Özyalçıner ve son dönem Türk Edebiyatı’nın en önde gelen öykü ve romancılarından İnci Aral’a verilecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin 26-29 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 3’üncü Antalya Edebiyat Günleri’nde geleneksel olarak verilen onur ödülleri bu yıl 3 isme verilecek.

Onur ödülleri, 27 Nisan Cuma akşamı Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenecek gecede takdim edilecek.

Bu yılın ödülleri ‘Veda Divanı’nda toplu eserlerini okurlarıyla buluşturan, Türk şiirinin diri ve özgün şairlerinden, bağırmaya yeltenmeyen üslubuyla başkaldırının ve isyanın şairi Ahmet Telli, edebiyatın farklı türlerinde eser veren, toplumcu gerçekçi düşüncesini bir hayat tarzı olarak da yaşayan, 50 kuşağının seçkin üyelerinden Adnan Özyalçıner ve öykülerinde, romanlarında denediği farklı anlatım teknikleriyle bireyin ruhsal hallerini anlatan, yakıcı toplumsal sorunları dile getiren, kadın-erkek ilişkilerini sevgi, sadakat ve özgürlük boyutlarında başarılı bir şekilde sorgulayan İnci Aral’a takdim edilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çağdaş ve yaşanabilir bir kentin sakinlerine ve konuklarına sundukları arasında doyurucu, zengin ve değerli bir edebiyat ortamının da olması gerektiğini söyledi.

Bu anlayışla başlayan Antalya Edebiyat Günleri’nin 3 yaşına girdiğini kaydeden Başkan Uysal, “Antalya, ona yakışan, canlı, değerli ve sürekli bir sanat ortamına sahip olmalıdır. Antalya Edebiyat Günleri’nin amacı, Antalya’yı canlı bir edebiyat şehri yaparken onun edebiyatta daha çok yer almasını sağlamaktır” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aksu’da 4 milyon 800 TL’lik asfalt kredisi onayladı
Aksu’da 4 milyon 800 TL’lik asfalt kredisi onayladı
Alanya’ya modern caddeler
Alanya’ya modern caddeler
Engelli yolunu açık pazar haline getirdiler
Engelli yolunu açık pazar haline getirdiler

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim