Onur Ödülleri sahipleri belli oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3’üncü Antalya Edebiyat Günleri’nin onur ödülleri, şair Ahmet Telli, 50 kuşağının seçkin üyelerinden Adnan Özyalçıner ve son dönem Türk Edebiyatı’nın en önde gelen öykü ve romancılarından İnci Aral’a verilecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin 26-29 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 3’üncü Antalya Edebiyat Günleri’nde geleneksel olarak verilen onur ödülleri bu yıl 3 isme verilecek.

Onur ödülleri, 27 Nisan Cuma akşamı Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenecek gecede takdim edilecek.

Bu yılın ödülleri ‘Veda Divanı’nda toplu eserlerini okurlarıyla buluşturan, Türk şiirinin diri ve özgün şairlerinden, bağırmaya yeltenmeyen üslubuyla başkaldırının ve isyanın şairi Ahmet Telli, edebiyatın farklı türlerinde eser veren, toplumcu gerçekçi düşüncesini bir hayat tarzı olarak da yaşayan, 50 kuşağının seçkin üyelerinden Adnan Özyalçıner ve öykülerinde, romanlarında denediği farklı anlatım teknikleriyle bireyin ruhsal hallerini anlatan, yakıcı toplumsal sorunları dile getiren, kadın-erkek ilişkilerini sevgi, sadakat ve özgürlük boyutlarında başarılı bir şekilde sorgulayan İnci Aral’a takdim edilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çağdaş ve yaşanabilir bir kentin sakinlerine ve konuklarına sundukları arasında doyurucu, zengin ve değerli bir edebiyat ortamının da olması gerektiğini söyledi.

Bu anlayışla başlayan Antalya Edebiyat Günleri’nin 3 yaşına girdiğini kaydeden Başkan Uysal, “Antalya, ona yakışan, canlı, değerli ve sürekli bir sanat ortamına sahip olmalıdır. Antalya Edebiyat Günleri’nin amacı, Antalya’yı canlı bir edebiyat şehri yaparken onun edebiyatta daha çok yer almasını sağlamaktır” diye konuştu.