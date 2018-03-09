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Okullar Ligi’nde oryantiring heyecanı başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Okullar Ligi projesi kapsamında Oryantiring heyecanı başladı. 22 okuldan 450 sporcu oryantiring için ter döküyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından...

Okullar Ligi’nde oryantiring heyecanı başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Okullar Ligi projesi kapsamında Oryantiring heyecanı başladı. 22 okuldan 450 sporcu oryantiring için ter döküyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından...

09 Mart 2018 Cuma 13:24
Okullar Ligi’nde oryantiring heyecanı başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Okullar Ligi projesi kapsamında Oryantiring heyecanı başladı. 22 okuldan 450 sporcu oryantiring için ter döküyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Okullar Ligi Projesi’nin 4’üncü sezonunda oryantiring heyecanı başladı. Son yılların gözde sporu olan oryantiring (yön bulma) beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

450 sporcu

Okullar Ligi kapsamında 4 parkurdan oluşan oryantiring branşı 1. Etabı Akdeniz Kent Parkı’nda yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kız ve erkek grupları olmak üzere beşer kişilik takımlardan oluşan yarışmaya 22 okuldan yaklaşık 450 sporcu katılım gösterdi. Öğrenciler, ellerindeki haritada işaretli yerlere, yön bulma becerilerini kullanarak en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Okulları adına mücadele eden sporcular aynı zamanda birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

3 parkurda tamamlanacak

Küçükler (2006-2007-2008), Yıldızlar (2004-2005), Gençler (2002-2003) Kız ve Erkek grupları olmak üzere toplamda altı kategoriden oluşan oryantiring branşında; okulları adına her kategoriden 20 sporcu yarışıyor. Parkur öncesinde öğrencilere tişört ve el çantası hediye edildi. Oryantiring branşı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan 3 parkurun ardından tamamlanacak.
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