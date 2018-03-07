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Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar.Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri,...

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar.Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri,...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:29
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar.

Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlere destek için harçlıklarından biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Okul Müdür Yardımcısı Bekir Koca ve öğrenciler, toplanan paraları bankaya giderek Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı. Daha sonra öğrenciler ve okul yönetimi, Korkuteli Garnizon Komutanlığına giderek banka dekontu teslim etti.
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