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Öğrenciler su kabağı boyama ve tuval çalışmalarına başladı

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik doğa temalı su kabağı boyama ve tuval çalışmaları başladı.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı görevli ressamların...

Öğrenciler su kabağı boyama ve tuval çalışmalarına başladı

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik doğa temalı su kabağı boyama ve tuval çalışmaları başladı.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı görevli ressamların...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:53
Öğrenciler su kabağı boyama ve tuval çalışmalarına başladı

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik doğa temalı su kabağı boyama ve tuval çalışmaları başladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı görevli ressamların gözetiminde öğrencilere doğa temalı su kabağı boyama ve tuval üzerine akrilik resim çalışması, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Merkez Şantiyesi’nde başlarken öğrenciler keyifli anlar yaşadı. 5 hafta boyunca sürecek olan bu faaliyette farklı okulların Alanya ile özdeşleşmiş yöreye özgü su kabağı ve tuval üzerine akrilik resim çalışmaları yapılacak.

Yücel: “Yöresel ürünlerimizi geleceğe taşıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilere yönelik bu çalışmaların yöresel ürünlerdeki bilinci arttıracağını vurguladı. Yücel, “Öğrencilerimize doğayı sevdirmek ve el becerileri ile görsel hafızalarını geliştirmeye yönelik bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bu çalışmalarımıza Alanyamızın yöresel ürünlerini öğrencilerimize uygulamalı olarak öğretip gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı planlıyoruz. Bu hafta Hacıkura Okulu ve Obaköy Okulları’nı ağırladık. Önümüzdeki haftalarda Yeşilöz ilköğretim Okulu, Mahmutlar İlköğretim Okulu ve Halil Ülker İlköğretim Okulları’nı misafir edeceğiz” dedi.
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