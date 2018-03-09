Muratpaşa’dan öğrencilere sirk hediyesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki öğrencileri Türkiye Sirki’nde misafir edecek.

Palyaçolar, uçan akrobatlar, lastik kızlar, bisiklet cambazları ve onlarca sıra dışı gösterileriyle insanları büyüleyen, karnaval tadındaki Türkiye Sirki, Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Antalya’da kuruldu.

Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nun yan tarafındaki boş alana kurulan Türkiye Sirki’nde Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukları misafir edecek. 30 bin davetiyenin tüm okullarda dağıtımı tamamlanırken sirklerin hayvansız da eğlendirebileceğini kanıtlayan Türkiye Sirki ay boyunca Cuma’dan Pazar’a 7 gösteri yapacak. Sirki çocukların yanı sıra engelli bireyler ve şehit aileleri, gaziler ve yakınları da ücretsiz olarak diledikleri seansta izleyebilecek.