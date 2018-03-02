Muratpaşa’da Deprem Haftası etkinlikleri

Muratpaşa Belediyesi, Deprem Haftası dolayısıyla Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

İkinci yüzyılda yaşanan deprem sonucu su altında kalan Likya’nın ticaret merkezlerinden Kekova’yla birlikte Marmara ve Van depremleri ve faklı ülkelerden yer hareketlerinin fotoğraflarını yer aldığı serginin açılışı Şube Başkanı Engin Eraslan, yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Meclis üyelerini katılımıyla gerçekleşti. Açılışta Şube Başkanı Eraslan, 1 - 7 Mart Deprem Haftası’nın amacının Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı depremlerindeki can ve mal kayıplarını ve yaşanan büyük acıları ve deprem gerçeğinin kamuoyunun gündeminde olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bu serginin de bu çabanın bir parçası olduğunu belirten Eraslan, “Türkiye deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerindendir. Depremler geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Yapılması gereken, deprem anı, sırası ve sonrası için gerekli tedbirleri zamanında almaktır” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açılan fotoğraf sergisi 7 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek.