Muratpaşa, Fide ve file dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın en büyük semt pazarlarından Çarşamba pazarında komşularına mevsimlik çiçek fidesi ve pazar filesi dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, yaşanılabilir bir çevre için 4 bin ücretsiz pazar filesi dağıtımına Çarşamba pazarında devam etti. Filelerle birlikte belediyenin Ermenek’te bulunan bitki üretim tesisinde yetiştirilen mevsimlik çiçek fideleri de hediye edildi.

Yüzlerce çiçek fidesi ve pazar filesi Antalya’nın en büyük semt pazarında ücretsiz dağıtılırken Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci de vatandaşlarla sohbet etti. Cephaneci, poşet yerine file tercih etmenin, baharı balkonlara dikilecek çiçeklerle karşılamanın her ne kadar küçük görünse de insanı mutlu ettiğini belirterek “Bu tip küçük değişiklikler aslında doğayla uyumlu bir yaşamın da kilidini açıyor” dedi.