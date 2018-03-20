Muratpaşa Belediyesi yaşlılarıyla mutlu

Muratpaşa Belediyesi yaşlı evleri üyelerinin, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında düzenledikleri, dans ve defile gösterileri büyük ilgi gördü.

Muratpaşa Belediyesi, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında Belediye Kültür Salonunda bir dizi etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı programa çok sayıda yaşlı ve onların çocukları katıldı. Gecede konuşma yapan Başkan Uysal, belediye olarak yaşlı evlerinin ismini Gönül Bahçesi olarak değiştirmelerine rağmen yaşlı evi olarak anılmaya devam ettiğini söyledi. Ama bu mekanların isminin önemli olmadığının altını çizen Başkan Uysal, “Önemli olan içindeki sevgi, saygı ve enerjidir. Yol arkadaşlarım değerli büyüklerimizin bir nebze geç yaşlandım demelerine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Yaşlandım demeden yaşlanılmıyor. Yaşlılığı kabul etmeyenler hiç yaşlanmıyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi.

“Yaşlılar mutlu olunca Muratpaşa mutlu”

Tüm yaşlıların Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutlayan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak biz mutlak paylaşma esasına göre çalışıyoruz. Sadece fiziki mekanlar yapmıyoruz. Mutlak dayanışma içinde olmak yaşlılarımızın yanında olmak, pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Bize ihtiyacı olan el bekleyen tüm komşularımızın hizmetindeyiz. Sevgiyle saygıyla yaşıyoruz. Bununda sizlerin katkısı büyük. Sizler mutlu oldukça şehrimizin mutluluğu artıyor. Sizler mutlu oldukça Muratpaşa Türkiye’de yaşlılık endeksinde üst sıralarda yer alıyor. Herkesi kucaklamaktan yana tavı koyarak bunu yapıyoruz.” diye konuştu. Uysal, Afrin’deki başarılarından dolayı TSK’yı ve Mehmetçiği kutlayarak, şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

"Dans ve defile"

Yaşlı evleri, tango, valsa ve halk oyunları gösterileri, Türk halk müziği, Türk sanat müziği korolarının dinletilerinin yer aldığı etkinlikte kendilerini genç hisseden yaşlıların gösterdiği performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

Özellikle Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Evlerinde dansa tutkuyla bağlanan ve Dünya ve Türkiye şampiyonluklarına adını yazdıran yaşları 60 ile 74 arasında değişen çiftlerin grup ve bireysel halde sergiledikleri dans gösterisi ilgiyle izlendi. 84 yaşındaki Gülderen Ünen ve kızı 64 yaşındaki Emel Özgür’de birlikte sahnede defile kıyafetlerini sergiledi.

Gecenin sonunda yaşlılar, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘Geleneksel Düğün Kıyafetleri’ defilesinde mankenleri aratmadı. Yaşları 60 ile 74 arasında değişen yaşlıların performansı uzun süre alkışlandı.

Gece, hep bir ağızdan ‘İstiklal Marşı’ ve ‘İzmir Marşı’nın okunmasıyla son buldu.