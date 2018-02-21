Miniklerin mobilyaları Fen İşleri’nden

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ahşap atölyesi, Münir Özkul Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin tüm mobilyalarını yaptı.

Muratpaşa’da ikamet eden, tek ebeveynli ailelerin çocukları ile şehit ve gazi çocuklarının öncelikli olduğu Muratpaşa Belediyesi sosyal kreşlerinin mobilyaları da belediye tarafından üretiliyor.

Münir Özkul sosyal kreşi

Muratpaşa Belediyesi, Dutlubahçe, Ermenek ve Konuksever’in ardından dördüncü sosyal kreşini Bayındır Mahallesi’nde açmaya hazırlanıyor. Bayındır Mahallesi’nde Hababam Sınıfı’nın ‘Mahmut Hoca’sı Münir Özkul’un adının verildiği ve kayıtların devam ettiği kreş ve gündüz bakımevinin mobilyaları da Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ahşap Atölyesi’nde yapıldı.

123 parça mobilya

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Münir Özkul Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde kullanılacak toplam 123 parça mobilyanın üretimini tamamladı. Yapılan mobilyalar arasında; çalışma masaları, yatak, dolap askılık-çantalık, dolap ve kitaplıklar bulunuyor.