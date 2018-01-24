Milletvekili Uslu: “Korkuteli mantarı Türkiye markası”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli ilçesinde Mantar ve Kompost üreticileri ile bir araya geldi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Mantar ve Kompost üreticileri ile bir araya gelen Uslu, Mantar üretim tesislerini de gezdi. Tesislerde mantar toplayan Uslu, "Antalyamızın her ilçesi kendine özgü ürünleri ile Türkiye üretimine öncülük ediyor. Korkutelimiz Mantarı ile Türkiye’de adını duyurmakta. Korkuteli Mantar üretiminde hem miktar hem de kalite açısından bir markadır" dedi.

Korkuteli mantar çalıştayı

Atay Uslu, mantar üreticilerinin sorunlarını dinlediklerini ve çözümü için adımlar atacaklarını ifade ederek, "Mantarın üretimin tanımlanması, belli bir statüye kavuşması için Korkuteli ilçemizde bir çalıştay planlayacağız, mantarı ham maddesi, üretimi, desteklenmesi, tanımlanması konularını geniş bir şekilde ele alacağız."

Korkuteli-Kızılkaya bölünmüş yol çalışması başladı

Korkuteli ilçesindeki proje ve yatırımlar konusunda da bilgi veren Atay Uslu, "Korkuteli’ye hizmetlerimiz devam ediyor. Doğalgaz ve yollar konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Korkuteli’yi Elmalı’ya bağlayan güzergahta da çalışmalar sürüyor. Bucak güzergahında da Korkuteli-Kızılkaya bölünmüş yol çalışmaları da geçen hafta başladı. Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Bakanlarımıza, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya Milletvekillerimize şükranlarımızı sunarız."