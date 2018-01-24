Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118604
ALTIN
163.395
DOLAR
3.7360
STERLİN
5.3227
EURO
4.6665

Milletvekili Uslu: “Korkuteli mantarı Türkiye markası”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli ilçesinde Mantar ve Kompost üreticileri ile bir araya geldi.AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Mantar ve Kompost üreticileri ile bir araya gelen...

Milletvekili Uslu: “Korkuteli mantarı Türkiye markası”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli ilçesinde Mantar ve Kompost üreticileri ile bir araya geldi.AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Mantar ve Kompost üreticileri ile bir araya gelen...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
Milletvekili Uslu: “Korkuteli mantarı Türkiye markası”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli ilçesinde Mantar ve Kompost üreticileri ile bir araya geldi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Mantar ve Kompost üreticileri ile bir araya gelen Uslu, Mantar üretim tesislerini de gezdi. Tesislerde mantar toplayan Uslu, "Antalyamızın her ilçesi kendine özgü ürünleri ile Türkiye üretimine öncülük ediyor. Korkutelimiz Mantarı ile Türkiye’de adını duyurmakta. Korkuteli Mantar üretiminde hem miktar hem de kalite açısından bir markadır" dedi.

Korkuteli mantar çalıştayı

Atay Uslu, mantar üreticilerinin sorunlarını dinlediklerini ve çözümü için adımlar atacaklarını ifade ederek, "Mantarın üretimin tanımlanması, belli bir statüye kavuşması için Korkuteli ilçemizde bir çalıştay planlayacağız, mantarı ham maddesi, üretimi, desteklenmesi, tanımlanması konularını geniş bir şekilde ele alacağız."

Korkuteli-Kızılkaya bölünmüş yol çalışması başladı

Korkuteli ilçesindeki proje ve yatırımlar konusunda da bilgi veren Atay Uslu, "Korkuteli’ye hizmetlerimiz devam ediyor. Doğalgaz ve yollar konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Korkuteli’yi Elmalı’ya bağlayan güzergahta da çalışmalar sürüyor. Bucak güzergahında da Korkuteli-Kızılkaya bölünmüş yol çalışmaları da geçen hafta başladı. Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Bakanlarımıza, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya Milletvekillerimize şükranlarımızı sunarız."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
AÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim