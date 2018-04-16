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Milletvekili Enç’ten aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine destek

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, hazine arazilerinin tıbbi aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine tahsisiyle ilgili destek vereceğini açıkladı.Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı...

Milletvekili Enç’ten aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine destek

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, hazine arazilerinin tıbbi aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine tahsisiyle ilgili destek vereceğini açıkladı.Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:06
Milletvekili Enç’ten aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine destek

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, hazine arazilerinin tıbbi aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine tahsisiyle ilgili destek vereceğini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ile ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin’i ağırladı. ATB Başkanı Ali Çandır, Enç’e ziyareti nedeniyle teşekkür ederken, tarımla ilgili bilgileri paylaştı. Antalya’nın tarım potansiyelinin tam olarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çandır, bunun için destek istedi. Tıbbi aromatik bitki ve süs bitkileri üretimi için Hazine arazilerinin tahsisiyle ilgili kararı memnuniyetle karşıladıklarını ancak arazi envanterine ulaşımda sıkıntı çektiklerini bildiren Çandır, “Arazi tahsisi yapıldığında hemen üretim yapıp ihracat edebilecek çok sayıda üyemiz var. Arazi envanterine ulaşamadığımız için talepte bulunamıyoruz” dedi. Tarıma özel sosyal güvenlik sisteminin de mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çandır, bununla ilgili hazırladıkları raporu paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Ali Çandır ve ekibine yeni görev döneminde başarılar diledi. ATB’nin kent yararına önemli çalışmalara imza attığını belirten Enç, kent yararına olan her projede kurumların yanında olduklarını söyledi. Enç, Hazine arazilerinin tıbbi aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine tahsisiyle ilgili gerekli adımların atılması konusunda destek olacağı sözünü verdi.
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