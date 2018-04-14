Menderes Türel’in başkanı olduğu Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi Erzurum’da toplandı

Sağlıklı Kentler Birliği 29. Olağan Meclis Toplantısı ve Erzurum Konferansına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Gençlerin, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşaması için belediyelerin olmazsa olmaz olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Fiziksel Aktivite ve Kentsel Yaşam Kalitesi konulu konferans Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Polat Renaissance Otel’de gerçekleştirildi. Konferansa Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, üyeler ve STK temsilcileri katıldı.

Akdağ: "Gençlerin çocukların sağlıklı bir çevrede yaşaması için belediyelerin olmazsa olmaz olduğunu hepimiz biliyoruz"

Sağlıklı Kentler Birliğinin Türkiye’de sürekli gelişmekte olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, "Hepinizin bildiği gibi Sağlıklı Kentler Birliği Dünya Sağlık Örgütünün başlatmış olduğu bir programla ülkelerde gelişen bir alan. Türkiye’de de 2005 yılında 10 belediyenin katılımıyla kurulmuştu. Bugün itibariyle 71 belediyeye ulaşmış olması ne kadar başarılı ve doğru adım olduğunu göstermiş durumda. Sağlıklı Kentler Birliğinin son meclis toplantısında Fiziksel Aktivite ve Kentsel Yaşam Kalitesi konusunun seçilmiş olması aslında çok önemli. Şunu özellikle belirtmek isterim gerçekten hayatımızın hareketli bir yaşantı olması belki de sağlığımızın en önemli parçalarından biridir" diye konuştu.

Madde bağımlısı gençlerin metruk binalardan kurtulması için belediyelerin metruk binaları yıkma görevinin olduğunu hatırlatan Akdağ, "Belediyelerin yapabileceği hususlar var. Mesela madde bağımlılığı konusu şu anda Başbakan Yardımcısı olarak benim koordinasyonumda takip edilen bir konu diyelim ki metruk binaların yıkımı metruk binaları kim yıkar belediyeler yıkar o zaman önümüze bir hedef koyacağız işte bu metruk binaları 2018 yılı içerisinde yıkacağız. Belediyelerin üstünden geleceği bir husustur. Gençlerin, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşaması için belediyelerin olmazsa olmaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam için bisiklet sürme alışkanlığı kazandırmakta önemli adımlardan birisidir" dedi.

Türel: "Sağlıklı kentlerin gelişimini çok önemsiyoruz"

Sağlıklı kentler için bisiklet kullanımının gelişimini destekleyecek hususların düşünülmesi ve desteklenmesi gerektiğini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliğinin Başkanı Menderes Türel, "Sağlıklı Kentler Birliğinin en önemli misyonu kentlerimizin sağlıklı gelişimi. Dolayısıyla şehirlerimizin içerisinde sağlıklı insanları barındırdığımız sürece insanlarımızın sağlığını temin edebildiğimiz sürece kentlerimizin de sağlıklı gelişimin daha kolay olacağını biliyoruz. O yüzden sanki ilk başta Sağlıklı Kentler Birliğinin bir sağlık projesi olduğu düşünülebilir ve doğru sağlık, sağlıklı kentler içerisinde var. Fakat bireylerin sağlığı ve kentlerin sağlığı ortak noktada ortak paydada buluşması adına konulmuş bir isim. Biz de Sağlıklı Kentler Birliğinde sağlıklı kentlerin gelişimini çok önemsiyoruz. Bunun içerisinde bisiklet çok önemli yer tutuyor çünkü bisiklet hem kişisel hem de kentsel sağlık adına önemli bugün artık bir çok çağdaş şehirde bisikletin toplu ulaşım aracı olduğunu görüyoruz. Yani kamuya ait bisikletler kullanıcıların kartlarıyla bir yerden bir yere gitmek için alınıyor oradan başka bisiklet alınıp geri dönüyor. Buna çok örnek verilecek şehirler var ama Kopenhag’a baktığımızda kent merkezinde 500 bin kişi yaşıyor 560 bin bisiklet var. Adeta bisiklet artık bir otobüs gibi, raylı sistem gibi bir toplu ulaşım aracına gelmiş. Temiz enerji sağlıklı kent sağlıklı insanlar emisyon hacmi hiç yok. Böyle baktığımızda bisiklet kullanımının Türkiye’de çok ciddi şekilde gelişiminin destekleyecek hususları düşünmemiz lazım" dedi.

"Bisikletin ülkemizde yaygınlaşması gerek"

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise "Böyle anlamlı toplantının şehrimizde yapılmasından dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Sağlıklı Kentler Birliğinin daha önce bir toplantısına daha katılmıştım. Bisikletle ilgili bir sunumum oldu oradaki bilim adamları ve üyeler ilgi gösterdiler. Şu anda kentlerin en önemli problemlerinden birisi ulaşım trafik ve hava kirliliği bunu çözmek için çok sayıda plan ve projeler hazırlanıyor. Maalesef hiç bisiklet ülkemizde ulaşım aracı olarak yer almıyor bundan dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Bisikletin ülkemizde yaygınlaşması gerek" ifadelerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından meclis toplantısı başladı.