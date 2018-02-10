Mehmetçiğe kurban kesen Döndü Deveci’ye ‘Yılın Yörük Anası’ ödülü

Antalya’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yörük Türkmen Çalıştayı’nda, Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren askerlere kestiği kurbanla Türkiye’nin takdirini toplayan 65 yaşındaki Yörük anası Döndü Deveci ‘Yılın Yörük Anası’ ilan edildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM), Antalya Yörükler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliği düzenlendiği 3’üncü Antalya Yörük Türkmen Çalıştayı devam ediyor.

Yılın Yörük anası

Antalya’da bir otelde gerçekleşen çalıştayda Hatay’ın Hassa ilçesinde, sınırın sıfır noktasında, Yörük çadırında hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere kestiği kurbanla Türkiye’nin takdirini toplayan 65 yaşındaki Yörük anası Döndü Deveci’ye de ‘Yılın Yörük Anası’ ödülü verildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, törende “Ana baba, gelenek, yaşantı, gelecek tezahürü hepsi bir bütündür ve Yörük kültürünün tam özüdür. Hemen ilk akla gelen bir kurban kesmek ve evlatlarını bağrına basmak olmuştur. Toroslarda aynı şekilde milyonlarca ana var. O analar adına Döndü Ana’yı ‘Yılın Yörük Anası’ olarak belirledik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından Döndü Deveci’nin elini öptü ve Dernek Başkanı Abdullah Duman ve YÖRKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu ve Yörük Beyi Hamdi Sarıca’yla birlikte üzerinde asker selamı verirken çekilen fotoğrafının işlendiği halıyı takdim etti.

Yörük kültürü sergileniyor

Yurt içinden 320 Yörük Türkmen derneğiyle birlikte Afganistan, Türkmeneli, Kerkük, Japonya, Makedonya, Kırgızistan, Gagavuzya ve Macaristan’dan dernek temsilcilerinin katımıyla toplanan çalıştayda, ayrıca, Yörük beyleri keyfiyeleri ve çizmeleriyle dikkat çekerken Yörük kadınlarının birbirinden renkli kıyafetleri ilgi odağı oldu. Çalıştayda ayrıca, Aydın Tarih Eğitim Kültür Derneği’nin ‘Milli Mücadele, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy fotoğrafları’, Mustafa Gümüş ve Zeki Oğuz’un ‘Yörük Yaşamı’ fotoğraf sergisi ve Dr. Melek Günbey’in ‘Keçe Sanatı’ sergisi de açıldı.