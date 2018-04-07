MATSO’da 2. Boztaş devri

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, ekip olarak yeni dönemde yaptıkları çalışmalarla Manavgat’a iz bırakacaklarını söyledi.

MATSO organ seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği seçimi için sandık başına gidildi. Meclis toplantı salonunda gerçekleşen seçimde Manavgat İlçe Seçim Kurulu tarafından kurulan 3 sandıkta yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği seçimi yapıldı. 48 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Ahmet Boztaş yeniden MATSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Şükrü Arslan, Mehmet Ergen, Hüseyin Güneş, Hakan Akar, Abdullah Aykut Karasoy, Hüseyin Akın, Ali Cinkaya, Ahmet Kurt, Seydi Tahsin Güngör, Demir Durar yönetim kurulu asil üyesi olarak seçildi. Seçimde TOBB genel kurulu delegeliğine Ahmet Boztaş, Emin Turgut Barut, Hakan Akar, Ali Kara, Abdullah Aykut Karasoy, Ahmet Kurt, Erkan Özkan seçildi. Disiplin Kurulu üyeliğine Necati Keskin, Mehmet Gayretli, Musa Şehirli, Süleyman Öz, İbrahim Ünal, Bayram Küçük seçildi.

Ahmet Boztaş, 1 Nisan tarihinde komite üyelerinin seçiminin yapıldığını hatırlatarak, "Bugün itibariyle şahsım, yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Göreve gelen yönetim kurulu ve diplin kurulu ve TOBB delegeleri arkadaşlarıma yeni dönemde başarılar dilerim. Bizi bu göreve layık gören üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ederim. Artık seçim bitti, yeniden 5 yıldızlı hizmete devam diyorum" dedi.

Meclis başkanı ve divanı seçimi

MATSO meclisi yapılan organ seçimlerinin ardından ilk toplantısını yaptı. En yaşlı meclis üyesi olan Sedat Öz’ün başkanlığında toplanan meclis üyeleri kurulan sandıklarda Meclis Başkanı, Meclis Divanını ve Hesapları İnceleme Komisyonunu seçti. Kurulan 2 sandıkta oy kullanan 48 meclis üyesinin oyların tamamını alan Ömer Kasapoğlu meclis başkanlığına, Ahmet Bilge Kara ve Nihat Arslan meclis başkan vekilliklerine, meclis katip üyeliğine ise Deniz Tanır seçildi. Hesapları İnceleme Komisyonuna Baykal Özden, İsmail Murat Çakmak, Hüseyin Özgür Taşar, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Cengiz seçildi.

Seçimin ardından söz alan Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, meclis üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür ederek, ekip olarak bu dönemde güzel çalışmalara imza atacaklarını vurguladı.

“Manavgat’a iz bırakacağız”

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, meclis üyelerine yeni görevlerinde başarı diledi. Boztaş, "Hepiniz birer kanaat önderisiniz. Seçildiğiniz meslek komitesinin kanaat önderisiniz. Dolayısıyla şehrimizin kanaat önderlerisiniz. MATSO kuruluşundan bugüne kadar yaptığı hizmetlerle Manavgat’ın yüz akı olmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar görev alan başkanlarımıza meclis üyelerimize ve komite üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan meclis üyelerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Yeni dönemde ekip olarak çok önemli işlere imza atacaklarını kaydeden Boztaş, "4 yıl sonra hiç birinizin başı öne eğik olmayacak. Seçmeninize gittiğiniz zaman ’İyi ki 2018- 2022 yılları arasındaki dönemde görev yapmışım’ diyeceksiniz. Yönetim kurulu başkanı olarak yapacağım çalışmaları şimdiden vadediyorum. Bu dönemde gittiğinizde üyelerden olumlu cevaplarla ayrıldıysanız bu dönemde yapacağımız çalışmalar sonucunda gelecek dönem daha olumlu bir şekilde ayrılacaksınız. Kendi adınıza onu duyacaksınız. Manavgat’ımıza yapacağımız çalışmalarla iz bırakacağız. Geçen dönemde nasıl Manavgat’ın önüne yaptığımız çalışma ve yaptığımız bir fakülteyle bir vizyon koyduysak bu dönemde yapacağımız çalışmalarla mutlu ve huzurlu olarak görevinizi tamamlayacaksınız."