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Manavgat’ta sokak kedilerine ev

Manavgat Belediyesi tarafından kedi evleri etkinliği düzenledi.Manavgat Belediyesi’nce yapımı tamamlanan sokak kedileri için 20 adet kedi evi, Manavgat Cumhuriyet Meydanı’nda görücüye çıktı.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bahçemizde...

Manavgat’ta sokak kedilerine ev

Manavgat Belediyesi tarafından kedi evleri etkinliği düzenledi.Manavgat Belediyesi’nce yapımı tamamlanan sokak kedileri için 20 adet kedi evi, Manavgat Cumhuriyet Meydanı’nda görücüye çıktı.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bahçemizde...

13 Nisan 2018 Cuma 17:30
Manavgat’ta sokak kedilerine ev

Manavgat Belediyesi tarafından kedi evleri etkinliği düzenledi.

Manavgat Belediyesi’nce yapımı tamamlanan sokak kedileri için 20 adet kedi evi, Manavgat Cumhuriyet Meydanı’nda görücüye çıktı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bahçemizde ya da işyerlerimizin önünde baktığımız sokak kedilerimiz için ilk etapta 20 adet kedi evi yaptık. Bunları ırmak kenarında bulunan birkaç kafeye, çeşitli mahallelerdeki parklarımıza koyacağız. Hayvan sever vatandaşlarımız mamalarını, sularını temin edip, kedilerimize bakmaya devam edecek. Bundan sonraki etapta da sokak köpekleri ile ilgili bir çalışma yapacağız. Sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Manavgat Belediyesi’nin Sokak Kedilerimiz Evleniyor etkinliği, kedi evlerinin belirlenen noktalara dağıtılması ile devam edecek.
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