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Manavgat’ta Sinekle mücadele çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat İlçesi’nde sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta sinekle mücadeleye kimyasal ve biyolojik yöntemler devam ediyor. Bu yaz şikayetleri en aza indirmeyi...

Manavgat’ta Sinekle mücadele çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat İlçesi’nde sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta sinekle mücadeleye kimyasal ve biyolojik yöntemler devam ediyor. Bu yaz şikayetleri en aza indirmeyi...

27 Mart 2018 Salı 16:45
Manavgat’ta Sinekle mücadele çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat İlçesi’nde sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta sinekle mücadeleye kimyasal ve biyolojik yöntemler devam ediyor. Bu yaz şikayetleri en aza indirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi’ne bağlı sinekle mücadele ekipleri, yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bölgelerde gece ve sabah erken saatlerde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Manavgat’ı 6 farklı bölgeye ayıran Sinekle Mücadele Birimi, sivrisinek, larva, haşere ve fare ilaçlaması yapıyor. Otel, site havuzları, yağmur suyu drenaj hatları, kanalizasyon giderleri, arıtmaların terfi istasyonlarında kimyasal mücadele yöntemleri kullanan ekipler, kırsal alanda, bitki ve canlılara zarar verilmemesi için biyolojik mücadele yöntemini kullanıyor. Tarımsal havuzlara ise sinek ve larva ile beslenen balıklar bırakılıyor.
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