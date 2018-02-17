Manavgat’ta motosiklet denetimi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet denetimlerine devam edildi.

Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, motosiklet denetimlerine devam etti. Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, 2017 yılında gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 9 bin 387 Motosikletin sorgulandığını belirtti. Özgönül, “sorgulaması yapılan motosikletlerden 2 bin 883’üne toplam 1 milyon 889 bin 765 lira para cezası uygulanırken 900 motosiklet trafikten men edilmiştir. Ceza uygulanan 2 bin 883 motosikletin 2 bin 104’üne kask takmamaktan ceza uygulanmıştır” dedi.

Emniyet Müdürü Özgönül, Manavgat genelinde seyir halinde çalıntı, aranan, yakalamalı/hacizli ve tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik uygulamaların 2018 yılında da aralıksız sürdürüleceğini belirterek, motosiklet sürücülerini kurallara uymaları konusunda uyardı.