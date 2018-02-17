Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
YAĞMUR SEVİNDİRDİ
AĞBABA’DAN KESKİN’E ZİYARET
''Bende bir esnaf çocuğuyum''
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...

Manavgat’ta motosiklet denetimi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet denetimlerine devam edildi.Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, motosiklet denetimlerine devam etti. Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, 2017 yılında gerçekleştirilen...

Manavgat’ta motosiklet denetimi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet denetimlerine devam edildi.Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, motosiklet denetimlerine devam etti. Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, 2017 yılında gerçekleştirilen...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:13
Manavgat’ta motosiklet denetimi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet denetimlerine devam edildi.

Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, motosiklet denetimlerine devam etti. Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, 2017 yılında gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 9 bin 387 Motosikletin sorgulandığını belirtti. Özgönül, “sorgulaması yapılan motosikletlerden 2 bin 883’üne toplam 1 milyon 889 bin 765 lira para cezası uygulanırken 900 motosiklet trafikten men edilmiştir. Ceza uygulanan 2 bin 883 motosikletin 2 bin 104’üne kask takmamaktan ceza uygulanmıştır” dedi.

Emniyet Müdürü Özgönül, Manavgat genelinde seyir halinde çalıntı, aranan, yakalamalı/hacizli ve tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik uygulamaların 2018 yılında da aralıksız sürdürüleceğini belirterek, motosiklet sürücülerini kurallara uymaları konusunda uyardı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kumluca’da halı saha turnuvası başladı
Kumluca’da halı saha turnuvası başladı
Kumluca’lı Nene Hatunlar’dan Mehmetçik’e destek
Kumluca’lı Nene Hatunlar’dan Mehmetçik’e destek
Antalyalı denizciler Piri Reis Üniversitesi’nde
Antalyalı denizciler Piri Reis Üniversitesi’nde

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim