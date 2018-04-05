Manavgat Güreşleri 6 Mayıs’ta

Manavgat Belediyesi 7’nci Yağlı Pehlivan Güreşleri, 6 Mayıs 2018 Pazar günü Ilıca Stadyumu’nda yapılacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 7’incisi, 6 Mayıs 2018 Pazar günü Ilıca Stadyumu’nda yapılacak. Bu yıl Manavgat Belediyesi güreşlerine 60’ı başpehlivan olmak üzere, 700’e yakın güreşçinin katılarak er meydanında kol bağlayacağı açıklandı. Güreş Federasyonu tarafından belirlenen tarihe kadar güreş hazırlıkları tüm hızıyla devam edecek.

Güreş komitesi toplandı

Güreş organizasyonunun eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi amacıyla oluşturulan Güreş Komitesi de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in başkanlığında toplandı. Komite, hazırlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, güreşlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da çok renkli geçeceğini söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yağlı güreşleri izlemeye tüm Manavgat halkını ve güreş severleri davet etti.