Manavgat AK Parti esnafı dinledi

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz ve ilçe yönetimi esnafların sorunlarını dinledi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, yönetim kurulu üyeleriyşle birlikte ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hasan Öz, haftanın bir gününü esnaf ziyaretlerine ayırdıklarını belirterek “Ak Parti ilçe teşkilatı olarak yönetimimiz ile esnaf ziyaretlerine durmaksızın devam ediyor esnaf arkadaşların sorununu dinleyip notlar alıyoruz. Tespit edilen sorunların çözümü için gerekli makam ve yetkililerle görüşmeler sağlayarak sorunların bir an önce çözülmesine yarımcı oluyoruz. Halkımızla bir arada olup her türlü ihtiyaç ve sorunlarını çözmek için sık sık bu tür ziyaretlere devam edeceğiz” dedi.