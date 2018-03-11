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Maç sonu gerginliğe polis ve TOMA müdahalesi

Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında 0-0 sona eren Korkuteli Belediyespor, Kestelspor maçından sonra çıkan olaylar sonrası sahaya TOMA girdi.Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor - Kestelspor, Korkuteli 100....

Maç sonu gerginliğe polis ve TOMA müdahalesi

Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında 0-0 sona eren Korkuteli Belediyespor, Kestelspor maçından sonra çıkan olaylar sonrası sahaya TOMA girdi.Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor - Kestelspor, Korkuteli 100....

11 Mart 2018 Pazar 18:22
Maç sonu gerginliğe polis ve TOMA müdahalesi

Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında 0-0 sona eren Korkuteli Belediyespor, Kestelspor maçından sonra çıkan olaylar sonrası sahaya TOMA girdi.

Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor - Kestelspor, Korkuteli 100. Yıl Atatürk stadyumunda karşı karşıya gelirken, mücadele 0-0 berabere tamamlandı. BAL yarışında aralarında rekabet bulunan iki takım arasındaki karşılaşmanın sonrasında çıkan olaylara polis ve çelik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Taraftar sahaya indi

Tribündeki taraftarlar ile polis arasında yaşanan olaylara TOMA müdahale etti. TOMA, tribündeki taraftara su sıkınca, taraftar sahaya atlayarak, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman, çelik kuvvet ekibi ve TOMA aracına saldırdı. Kestelspor yönetimin bulunduğu tribün girişine adeta etten duvar ören güvenlik güçleri içeri giriş ve çıkışları yasakladı. Olaylar kontrol altına alınmaya başladığı sırada bu defa TOMA aracının sahaya girerek tribüne su sıkmaya başlamasıyla olaylar çıktı. Taraftar, polisin tutumuna sert tepki gösterirken, çevik kuvvet ekibi, taraftara biber gazı sıktı.

Korkuteli taraftarı, İlçe Emniyetinin sert tutumuna tepki gösterdi.
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