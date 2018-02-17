Kumluca’lı Nene Hatunlar’dan Mehmetçik’e destek

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kadınlar tarafından başlatılan "Haydi bir pakette sen gönder, Türk askerine destek ol" kampanyasında elde edilen 500 paket Afrin bölgesinde görev yapan askerlere ulaştırıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya’nın eşi Azime Çetinkaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, MHP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Dalgıç, Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan’ın da aralarında bulunduğu kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kampanya başlatmışlardı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan’ın komite başkanlığını yaptığı "Haydi bir pakette sen gönder, Türk askerine destek ol" kampanyası sona erdi.

İçinde Bere, Atkı, Şapka ve Alt Üst Termal İçliğin bulunduğu 500 paket Kumluca’dan Kargoya verildi. Kumluca’dan Kargoya verilen paketler Kilis Gülbaba Hudut komutanlığına ulaştırıldı. Kampanya ile ilgili Azime Çetinkaya, “Türk Kadını her zaman, askerinin yanındadır. Savaşta olsun, barışta olsun, Nene Hatunlar, Fatma Bacılar olmuşlardır. Kağnılarla, çocukları sırtında, cephane taşımışlardır. Bizde askerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için bu çalışmayı yaptık. Allah Razı Olsun Onlardan. Vatan millet sağ olsun” dedi.