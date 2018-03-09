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Kumluca’da ‘Sivil Göz’ uygulaması başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde trafik düzenlemeleri kapsamında ‘Sivil Göz’ uygulaması başladı.Kumluca İlçe Emniyeti trafik uygulamalarında kurallara uymayanları sivil ekipler aracılığı ile denetleyecek. Kırmızı ışıkta geçenler,...

Kumluca’da ‘Sivil Göz’ uygulaması başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde trafik düzenlemeleri kapsamında ‘Sivil Göz’ uygulaması başladı.Kumluca İlçe Emniyeti trafik uygulamalarında kurallara uymayanları sivil ekipler aracılığı ile denetleyecek. Kırmızı ışıkta geçenler,...

09 Mart 2018 Cuma 13:47
Kumluca’da ‘Sivil Göz’ uygulaması başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde trafik düzenlemeleri kapsamında ‘Sivil Göz’ uygulaması başladı.

Kumluca İlçe Emniyeti trafik uygulamalarında kurallara uymayanları sivil ekipler aracılığı ile denetleyecek. Kırmızı ışıkta geçenler, yaya yollarını meşgul edenler, yaya rampalarına park yapanlar, kaldırımları işgal eden araçlar, yüksek sesle müzik dinleyenler, cadde ve sokaklarda çift sıra park yapanlar, motosikletlerde kasksız trafiğe çıkanlara uyarılmadan sivil ekipler tarafından ceza kesilecek.
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