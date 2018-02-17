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Kumluca’da halı saha turnuvası başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncu düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Temel Eğitim Mahallesi’ndeki bir...

Kumluca’da halı saha turnuvası başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncu düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Temel Eğitim Mahallesi’ndeki bir...

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:19
Kumluca’da halı saha turnuvası başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncu düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Temel Eğitim Mahallesi’ndeki bir halı sahada gerçekleşen turnuvanın açılışına Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer de katıldı. Turnuvanın ilk karşılaşmasını yapacak takımlar sahaya "Bedenimiz burada, ruhumuz Afrin’de, Dualarımız Mehmetçikle" yazılı pankartla çıktı.

Turnuvaya Kumluca, Finike ve Demre’den 29 takım katıldı. Karşılaşmalar TFF’nin atadığı hakemler tarafından yönetilecek. Çeyrek final ve yarı final maçları kurayla belirlenecek. 4’lü gruplar halinde lig usulü oynanacak turnuvada son 16 takım çapraz eşleştirilecek. Toplam 106 maçın yapılacağı turnuva 21 Nisan’da yapılacak final karşılaşmasıyla son bulacak. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Termik Elektrik ile Şah İn Pradise takımları 1-1 berabere kaldı.
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