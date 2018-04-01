Korkuteli’ne Kadın Hastalıkları Uzmanı

Korkuteli Devlet Hastanesine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Ezgi Erdoğan Güngül’ü atandı.

Korkuteli Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Ezgi Erdoğan Güngül’ü hasta kabulüne başladı. Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, Yeni kadrolarla İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Korkuteli Devlet Hastanesinde göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Ezgi Erdoğan Güngül, “1980 yılında Antalya’ da doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi Antalya’da tamamladım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ihtisasımı tamamladım. Korkuteli’ne başlamamdan dolayı çok mutluyum imkânlarımız dâhilinde burada yaşayan hasta ve hasta yakınlarımızın kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili problemlerinde en iyi hizmeti vermeyi umuyorum” dedi.