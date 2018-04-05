Konyaaltı’nda yaşlılara beslenme eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Yaşlılar Kreşi’nin sakinleri, Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi’nde (KOSHİM) “Sağlıklı Beslenme’ konusunda bilgilendirildi.

Konyaaltı Belediyesi Yaşlılar Kreşi sakinleri, KOSHİM de görevli diyetisyenler tarafından “Sağlıklı Beslenme’ konusunda bilgilendirildi. Diyetisyenler tarafından bir dizi taramadan geçirilen yaşlı vatandaşlar, düzenlenen eğitim semineriyle sağlıklı beslenmenin de püf noktalarını öğrendiler.

Yaşlı vatandaşların beslenme konusunda bilinçli olduklarına dikkat çeken Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi Diyetisyeni Ezgi Süer, “Günlük hayatlarında beslenme şekillerini dinlediğimiz, yaşlı vatandaşlarımızın kas ve yağ kütlelerinin analizlerini çıkardık. Rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yönelik beslenme düzenleri hazırlayarak, sağlıklı beslenme, şişmanlık, temel besin grupları, günlük almaları gereken kalori miktarı sağlığa zararlı yiyecek ve içecekler hakkında bilgiler verdik” dedi.

Yaşlılar Kreşi’nde beslenme menülerinin KOSHİM’in uzman diyetisyenleri tarafından hazırlandığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yaşlılar Kreşi sakinlerinin sağlıklarına da özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Böcek, bu düşünceyle de yaşlı vatandaşları KOSHİM’de görevli diyetisyenlerle buluşturduklarını kaydetti.