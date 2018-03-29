Konyaaltı Sahili işletme ihalesi gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı. Belediyenin web sitesinden canlı yayınlanan ihaleye tek firma olarak katılan Alkoçlar Turizm-Senantalya Turizm iş ortaklığı, 8 milyon 500 TL teklif verdi.

Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı’nda bulunan büfe ve ticari yapıları içerisinde barındıran ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere kapalı teklif usulü ihale etti. Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndaki Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ihale, belediyenin web sitesi www.antalya.bel.tr’den canlı yayınlandı. İhale komisyonuna Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş başkanlık yaptı.

8 milyon 500 TL teklif

İhaleye, tek firma olarak Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti- Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti iş ortaklığı katıldı. Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin TL + KDV olarak belirlenen Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi ihalesinde, firma ilk olarak ihale dosyasındaki kapalı zarfta 8 milyon 375 bin lira teklif sundu. İhale komisyonunun sözlü olarak ek artış istemesiyle firma teklifini ilk yıl için 8 milyon 500 TL artı KDV’ye yükseltti.

8 yıl işletecek

İhaleyi kazanan firma 8 yıllığına belirtilen ünite ve tesisleri işletme hakkına sahip olacak. Belediye, kiraya verilen alan ve tesislerin kiracı tarafından bizzat işletilmesi halinde bu tesislerin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde 2’si oranında pay alacak. Ticari dükkân gibi yapılar ile büfeler, iç dekorasyonu idari şartnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak işletilecek. 8 yıllık işletme süresinin ardından belirtilen tesisler sağlam, çalışır ve işler vaziyette Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek.

Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi dahilinde ihalesi gerçekleştirilen üniteler şöyle: “Akdeniz Bulvarı’nda 23 adet büfe 19 adet şezlong şemsiye alanı, Beachpark bölgesinde 7 adet büfe, 7 adet şezlong şemsiye alanı, 2 adet kafe, 1 adet çay bahçesi, 1 adet işletme ofisi, 4 adet büfe, 40 ticari işletme, 12 ücretsiz WC.”

Proje kapsamında kiralanan ticari alanlar, toplam proje alanının yüzde 6.15’ini oluşturuyor.