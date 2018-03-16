Konyaaltı Belediyesi Kreşleri’nde “şehitler” anıldı

Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı kreş öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümünü hazırladıkları gösteriyle kutladı.

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılını hazırladıkları çeşitli etkinlikler ile kutladı. Minik öğrenciler, ilk olarak saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra ise öğrenciler Çanakkale’yi anlatan şiirler okudu. Minik öğrenciler ‘Çanakkale içinde vurdular beni’ türkülerini seslendirdi. Minikler, bu güne özel kırmızı-beyaz kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

"Küçük yaşta anlatılmalı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin öneminin çocuklara küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Muhittin Böcek, “Bağımsızlığımızın simgesi Çanakkale Deniz Zaferi’ni küçük yaşta anlamak ve anlatmak gerekiyor. Çocuklarımız böyle etkinliklerle tarihlerini daha iyi anlama şansı buluyor. Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum” dedi.