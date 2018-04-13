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Konyaaltı Belediyesi ile EKPSS şanslarını arttırdılar

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan öğrenciler, son ders gününü tamamladılar.EKPSS ile memur olma hayali taşıyan engelli gençler, Konyaaltı Belediyesi ile bu hayallerine bir adım...

Konyaaltı Belediyesi ile EKPSS şanslarını arttırdılar

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan öğrenciler, son ders gününü tamamladılar.EKPSS ile memur olma hayali taşıyan engelli gençler, Konyaaltı Belediyesi ile bu hayallerine bir adım...

13 Nisan 2018 Cuma 12:02
Konyaaltı Belediyesi ile EKPSS şanslarını arttırdılar

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan öğrenciler, son ders gününü tamamladılar.

EKPSS ile memur olma hayali taşıyan engelli gençler, Konyaaltı Belediyesi ile bu hayallerine bir adım daha yaklaştılar. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde açılan kurs ile EKPSS’ye hazırlanan engelli gençler, 22 Nisan Pazar günü yapılacak sınav için son hazırlıklarını tamamladı. İki ayrı sınıfta Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler alanında kurs gören engelli 36 genç, heyecanla sınav gününü beklemeye başladılar.

Engeli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “EKPSS ile memur olmak isteyen engelli gençlerimiz için, Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde hazırlık kursu açtık. Bir iş sahibi olma hayali kuran engelli vatandaşlarımız açtığımız bu kurs ile hayallerine bir adım daha yaklaştı. 4 ay süren hazırlık kursunu tamamlayan gençlerimiz, 22 Nisan Pazar günü yapılacak olan EKPSS için heyecanla beklemeye başladı. Engelli gençlerimiz kadar onların aileleri de büyük heyecan içindeler. Bu sınava girecek olan tüm engelli gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
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