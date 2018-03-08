Kepez’den Kadın Çalışanlarına 8 Mart Çiçeği

Kepez Belediyesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çalışan 326 kadın personele Kalanchoe, Japon gülü, mini cactüs ve mini gül dağıtıldı.

Kepez Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çiçeklerle kutladı. 19 müdürlükte görev yapan 326 kadın personeli tek tek gezen Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün hediye ettiği çiçekleri kadın personele takdim etti. Belediyenin imar, kentsel dönüşüm, temizlik işleri, zabıta, mali hizmetler, insan kaynakları gibi farklı alanlarla şehre hizmet götüren müdürlüklerinde görev yapan kadın personele çiçeklerini takdim eden Özsoy, tek tek kadınlar gününü tebrik etti.

“Kadınlar her gün hatırlanmalı”

Tüm kadın personeline çiçekler üzerindeki mesaj ile ulaşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınların gününü tebrik ederek, Kepez’de kadınların yılda bir gün değil, her gün özel olduğunu belirtti. Tütüncü, yıl boyunca kadınlara özel düzenledikleri motivasyon buluşmaları, meslek kursları, şehir gezileri gibi yüzlerce etkinlikle kadının toplumda daha fazla yer alması için kendi paylarına düşen görevleri büyük bir istek ve açık gönüllülükle yerine getirdiklerini ve kadınların her zaman özel olduklarını bir kez daha vurgulayarak tüm kadın personeline sevgilerini iletti.