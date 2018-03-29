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Kepez standına yoğun ilgi

Akdeniz Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde bu yıl 8’ncisi düzenlenen Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Kepez Belediyesi, standı ziyaretçilerinden tam not aldı.Akdeniz Belediyeler Birliği’nin bu...

Kepez standına yoğun ilgi

Akdeniz Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde bu yıl 8’ncisi düzenlenen Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Kepez Belediyesi, standı ziyaretçilerinden tam not aldı.Akdeniz Belediyeler Birliği’nin bu...

29 Mart 2018 Perşembe 16:53
Kepez standına yoğun ilgi

Akdeniz Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde bu yıl 8’ncisi düzenlenen Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Kepez Belediyesi, standı ziyaretçilerinden tam not aldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği’nin bu yıl 8’ncisini düzenlediği Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda, Selçuklu temalı konsepti ile Kepez Belediyesi dikkatleri çekti. Her yıl binlerce ziyaretçinin uğradığı fuar, belediye ve tedarikçi firmaların oluşturduğu birbirinden özel tasarımlı stantlarla göz doldurdu. Kepez Belediyesi, bugüne kadar yapılan hizmetlerin bir bölümünü fotoğraflarla ziyaretçilere anlattı. Kepez Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda fuarın en dikkat çeken standı olmayı başardı.

Kepez Belediyesi’nin hemşehrilerine her ay ücretsiz olarak sunduğu kültür-sanat kitapçığı, belediyenin yayın organı olan Kepez Haber ve Vizyon Dergisi de stant ziyaretçilerine dağıtıldı. Spor alanındaki hizmetler, Dokuma fabrikasının halka açılması süreci, ilçenin merkez camisi olacak olan Çelebi Sultan Mehmet Cami, park ormanı, kent ormanı, macera ormanı, Mimar Sinan Kongre Merkezi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Adnan Menderes tam olimpik yüzme havuzu, Osmanlı meydan çeşmesi, şefkat ve huzur evi, belediye sağlık merkezi, oyuncak müzesi, masal parkı, yol, asfalt gibi temel belediyecilik hizmetleri ziyaretçilere tanıtıldı.
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