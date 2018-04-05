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Kepez Kitap Fuarı’na rekor ziyaretçi

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 30 Mart’ta kapılarını ziyaretçilere aralayan Kepez Kitap Fuarı’nı 7 günde 151 bin kitapsever ziyaret etti.Kepez Belediyesi’nin hizmete açtığı ve Antalya’nın en büyük kongre merkezi...

Kepez Kitap Fuarı’na rekor ziyaretçi

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 30 Mart’ta kapılarını ziyaretçilere aralayan Kepez Kitap Fuarı’nı 7 günde 151 bin kitapsever ziyaret etti.Kepez Belediyesi’nin hizmete açtığı ve Antalya’nın en büyük kongre merkezi...

05 Nisan 2018 Perşembe 16:05
Kepez Kitap Fuarı’na rekor ziyaretçi

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 30 Mart’ta kapılarını ziyaretçilere aralayan Kepez Kitap Fuarı’nı 7 günde 151 bin kitapsever ziyaret etti.

Kepez Belediyesi’nin hizmete açtığı ve Antalya’nın en büyük kongre merkezi olan Mimar Sinan Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kepez Kitap Fuarı, ziyaretçi akınına uğradı. 30 Mart’ta kapılarını ziyaretçilere aralayan Kepez Kitap Fuarı, 7 günde 151 bin kitapseveri ağırladı. 152 yayın evi ve 134 yazarın katılım sağladığı fuarda, söyleşi ve imza günlerinin renklendirdiği etkinlikler sürüyor. 8 Nisan pazar gününe kadar devam edecek fuara, kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Fuara 7 günde 151 bin ziyaretçi

Kepez’e kültür ve sanat adına kazandırdıkları Kitap Fuarı’nın kendilerini, çok heyecanlandırdığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Kitap Fuarı’nın açılışını 30 Mart Cuma günü yaptık. Bugün fuarımızın 7. günü. Ziyaretçi sayımız ise 151 bin kişi. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Fuarda çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı kitap alırken görmek mutluluğumuza daha da mutluluk katıyor. İyi ki, böyle bir organizasyona imza atmışız” dedi.
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