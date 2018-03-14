Kepez cami ve okul yapımında çok şanslı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hanımların ve erkeklerin imece ile ürettikleri gözlemelerin satışından gelen para ile inşa edilen Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki Uhud Cami’nin şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Hakan Tütüncü, ziyarette cami inşaatının birinci katında gözleme pişiren mahalleli hanımlarla sohbet etti. Uhud Cami’nin gözleme satışıyla Kepez’de yapılan ikinci cami olduğunu anımsatan Başkan Tütüncü, “Bu yöntemle ilçemizde yapılan ilk cami, Mehmet Akif Ersoy Mahallemizdeki Hicret Cami’idir. Mahalleli hanımlarımız yaptıkları gözlemelerin satışından gelen paralarla camiyi bitirdiler.” dedi.

“Peygamber Efendimizin ashabı gibi güzel bir iş yapıyorsunuz”

Tütüncü, konuşmasının devamında hanımlara şöyle seslendi: “Ne mutlu size ki böyle güzel bir caminin yapılmasına katkı koyuyorsunuz. Bu cami, Allah izin verirse 100, 150 yıl sonra gene hayatta olacak. Hiçbir caminin yapımı yarım kalmaz. Yeryüzünde hiçbir cami yoktur ki yapımı yarım kalsın. Her cami zor ya da kolay tamamlanır. Biz de destek vereceğiz. Peygamber Efendimiz (SAV) Medine’ye hicret ettiğinde orada ilk camii kadın ve erkek Müslümanların destekleriyle yapmıştı. O günden sonra da camiler hep Müslümanların el ele vermesiyle inşa edildi. Ne mutlu size ki Peygamber Efendimizin ashabı gibi güzel bir işi yapıyorsunuz.”

“Elbirliği ile Uhud Camii’nin yapımını tamamlayacağız”

Başkan Tütüncü, el ele, gönül gönüle vererek, camimin inşaatını tamamlayacaklarını kaydederek, şunları söyledi: “Gereken desteği daha çok vereceğiz. 150 yıl sonrada içerisinde ibadet edilecek bir cami yapıyoruz. Bugün çektiğimiz sıkıntılar ve zorluklar bu camiyi, bir eser haline getiriyor. Caminin yapımına maddi ve manevi destek verenleri Rabbim, inanıyorum ki çok mükafatlarla taltif edecek. Çektiğiniz bu sıkıntıların elbet bir karşılığı olacak. Hiç endişe etmeyin, bu caminin yapımı yarım kalmayacak. Ne gerekiyorsa siz de biz de yapacağız. Elbirliği ile Uhud Camii’nin yapımını tamamlayacağız. Caminin kubbesini en güzel şekilde yapacağız.”

Camiyi yaptıranlara Çanakkale gezisi

En çok sevdiği işin cami ve okul yaptırmak olduğunu aktaran Tütüncü, “Uhud Camiyi, arsasının imar planlarını yapmasıydık, mülkiyet problemlerini çözmeseydik yapılamazdı. İlçemize güzel camiler yapıyoruz. Hayatta iki şeyden hoşlanıyorum; birisi cami diğeri de okul yaptırmak. İlçemize camiler ve okullar kazandırmaya devam edeceğiz.”

Tütüncü, Uhud Camii’nin yapımı için gözleme pişiren hanımları ve satışını yapan erkekleri Çanakkale şehitliği gezisi ile ödüllendirdi.

Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra cami inşaatını gezerek, cami yaptırma ve yaşatma derneğinin temsilcilerinden bilgi aldı.

Mahalleliler de caminin yapımına verdiği desteklerden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür ettiler.