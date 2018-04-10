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Kadınların El Sanatları Görücüye Çıktı

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde el sanatları kurslarına devam eden kursiyerlerin hazırladığı El Sanatları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.Alanya Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim...

Kadınların El Sanatları Görücüye Çıktı

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde el sanatları kurslarına devam eden kursiyerlerin hazırladığı El Sanatları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.Alanya Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim...

10 Nisan 2018 Salı 17:26
Kadınların El Sanatları Görücüye Çıktı

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde el sanatları kurslarına devam eden kursiyerlerin hazırladığı El Sanatları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde merkez ve mahallelerde oluşturduğu atölyelerde kurslara katılan kursiyerlerin farklı dallarda yıl boyu yaptığı el sanatlarının sunulduğu El Sanatları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış organizasyonuna Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat, kursiyer ve hocaları ile vatandaşlar katıldı.

El Emeği Göz Nuru işler büyük beğeni topladı

Alanya merkezde yer alan Hanımeller 1 ve Hanımeller 2 atölyelerinin yanı sıra Okurcalar, Avsallar, Çıplaklı ve Cikcilli Mahallelerinde 9 usta öğretici tarafından verilen kursların neticesinde çıkan birbirinden değerli el emeği göz nuru işler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. El Sanatları Sergisi’nde el nakışı, kanaviçe, ipek kozası çiçek, giyim, örgü, süs bebekler, makine nakışı, tel kırma, ahşap boyama ve çeyiz kutusundan oluşan birbirinden değerli zengin eserler yer alıyor.

2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak

Alanya’nın geleneksel el sanatlarını araştırmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Alanya merkez ve çevre mahallelerde kurulan atölyelerde üretilen el işlerine özel kurulan El Sanatları Sergisi, 12 Nisan Perşembe akşamına kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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