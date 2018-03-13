Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

İstiklal Caddesi modernleşiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Konaklı bölgesi İstiklal Caddesi’ni asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, eski Antalya yolu olarak bildiği Konaklı Güzelbağ Yolu’ndan başlayarak Konaklı Hali’ne...

İstiklal Caddesi modernleşiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Konaklı bölgesi İstiklal Caddesi’ni asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, eski Antalya yolu olarak bildiği Konaklı Güzelbağ Yolu’ndan başlayarak Konaklı Hali’ne...

13 Mart 2018 Salı 14:13
İstiklal Caddesi modernleşiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Konaklı bölgesi İstiklal Caddesi’ni asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, eski Antalya yolu olarak bildiği Konaklı Güzelbağ Yolu’ndan başlayarak Konaklı Hali’ne kadar devam eden İstiklal Caddesi’nde yenileme çalışması yapıyor. Fen İşleri Dairesi ekiplerince yapılan çalışma İstiklal Caddesi üzerinde bulunan su, kanalizasyon ve elektrik hatlarının zarar görmemesi için ASAT ve AKEDAŞ’la işbirliği içinde yürütülüyor.

Gidiş-geliş 2 kilometre uzunluğundaki caddede eskimiş olan parkelerin kaldırılması ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun bir şeridinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Diğer şeritte de parke sökümü ve alt yapı hazırlıkları başladı. Çalışmaların Nisan ayı içinde tamamlanması planlanıyor. İstiklal Caddesi, yenilenen zemini, kent mobilyaları ve peyzajı ile Alanya’ya yakışır hale getirilecek.

Konaklı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya “Mahallemizin en önemli turistik ve ticari caddesi olan yol çok bozuktu. Yapılan düzenleme ile caddemiz çok güzel olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstihdamın kalbi Antalya İstihdam Fuarından atacak
İstihdamın kalbi Antalya İstihdam Fuarından atacak
Antalya’da İstiklal Marşı’nın kabulü programı
Antalya’da İstiklal Marşı’nın kabulü programı
Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası
Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim