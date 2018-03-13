İstihdamın kalbi Antalya İstihdam Fuarından atacak

Antalya iş gücü piyasasının önemli aktörlerinin stand kuracağı Antalya İstihdam Fuarı (ANİF) 15 Mart’ta kapılarını açacak.

2013 yılından itibaren Antalya Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Antalya İstihdam Fuarı, turizm sezonu öncesi iş arayanlar ile sektör temsilcilerini Cam Piramit Fuar Alanında bir araya getirecek.

Geçen yıl 20 bine yakın iş arayan kişi fuara katılarak iş başvurusunda bulundu. Aynı zamanda insan kaynakları yetkilileri ile yüz yüze görüşüp, iş ve meslek danışmanları ile tanışan katılımcılar İŞKUR’un bir çok alanda düzenlediği eğitim seminerlerine de katılma imkanı buldu. Bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğininde stand kuracağı fuarda katılımcılar bu kuruluşları tanıyarak iş olanaklarından haberdar olacaklar.

"20 binden fazla ziyaretçi bekleniyor"

Turizmden (oteller, tatil köyleri ve acenteler) tarıma, sanayiden, sağlık kuruluşlarına, havacılıktan perakende ticarete, özel istihdam bürolarından, güvenlik firmalarına, birçok sektörden işletmenin katılım sağlayacağı ve 100’den fazla 50+ istihdamı bulunan işletmenin stant açacağı ANİF 2018 Fuarı’nı bu sene de 20 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

ANİF2018 Antalya İstihdam Fuarı 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 13:30 ‘da Cam Piramit Fuar Alanında düzenlenecek törenle kapılarını Antalyalılara açacak. Üç gün sürecek fuarın ücretsiz olduğu bildirildi.