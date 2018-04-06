ilkokul öğrencilerine yerel yönetimler dersi

Yerel Yönetimler dersi Manavgat Belediyesinde işlendi.

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler Dersindeki “Yerel Yönetimler” konusunu Manavgat Belediyesi’nde işledi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in şehir dışında olması nedeniyle öğrencileri, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek karşıladı. Ziyarette öğrenciler konuyla ilgili hazırladıkları soruları Başkan Yardımcısı Şimşek’e yöneltti. Öğrencilerin, yerel yönetimlerin kimler tarafından nasıl yönetildiği, yönetilirken yaşanılan zorluklar gibi sorularını Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek cevaplarken, eğlenceli anlar da yaşandı. Öğrenciler sorularının yanıtlarını ilgi ve merakla dinlerken, zaman zaman da zor sorularıyla terletti. Yerel yönetimler ile ilgili sorularının cevaplarını yerinde öğrenen öğrenciler ve öğretmenleri, Başkan Yardımcısı Şimşek’e kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.