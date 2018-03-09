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Hakan Tütüncü: “Çalışmaktan Yorulmuyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtarlar buluşmasında, “Çalışmaktan usanan, yorulan bir ekip değiliz. Çok çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Allah da gayretlerimizin karşılığını veriyor” dedi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,...

Hakan Tütüncü: “Çalışmaktan Yorulmuyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtarlar buluşmasında, “Çalışmaktan usanan, yorulan bir ekip değiliz. Çok çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Allah da gayretlerimizin karşılığını veriyor” dedi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,...

09 Mart 2018 Cuma 13:53
Hakan Tütüncü: “Çalışmaktan Yorulmuyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtarlar buluşmasında, “Çalışmaktan usanan, yorulan bir ekip değiliz. Çok çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Allah da gayretlerimizin karşılığını veriyor” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Altınova Sinan Mahalle Muhtarı Ahmet Avcı’nın ev sahipliğinde ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Buluşmada Tütüncü, “Biz, millete hizmet için çalışan, millete hizmet için seçilmiş olan kimseleriz. Vazifemiz, problemleri çözmek ve problemleri ortadan kaldırmaktır. Vazifemiz, yaşadığımız şehri daha güzel hale getirmektir. Bu meslektaşlığımız, emektaşlığımız, gönüldaşlığımız sırasında da ilişkilerimizi güçlendiren en önemli şey yan yana bulunmamız, birlikte, beraberce bir ortamı paylaşmamızdır” dedi.

“Muhtarlarla aramızda güzel bir uyum var”

Seçimlerden önceki son 1 yılın zor geçtiğini muhtarlara anımsatan Hakan Tütüncü, “2018 stresli, yoğun ve zor geçecek. Bu zor yılı birbirimize sımsıkı sarılarak geçirdiğimiz takdirde çok daha kolay geçiririz. Telaşa, heyecana gerek yok. Zor bir yıl olacağını bilmeli ve çok iyi çalışmalıyız. Birbirimizle iletişim halinde olduğumuz sürece sıkıntılarımız ortadan kalkacaktır. Birbirimize sıkıca kenetlenip bu uyumu ve güzelliği bozmadan geleceğe taşımalıyız” diye konuştu.

“Başka bir idare yaptıklarımızın yarısını yapamazdı”

Başkan Hakan Tütüncü, her mahallede hizmet yaptıklarının altını çizerek, “Mahallelerde anlatacağımız çok hizmetlerimiz var. Muhtarlarımızla mahallelerimizde çok hizmetler yaptık. Emin olun başka bir dönem, başka bir idare olmuş olsaydı bunların yarısını yapmak emin olun mümkün olmazdı. Çalışmaktan usanan, yorulan bir ekip değiliz. Çok çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Allah da gayretlerimize karşılılık veriyor.”
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