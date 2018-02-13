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Güvenlik Görevlilerine Eğitim

Antalya’da görev yapan tüm özel güvenlik personeline yönelik eğitim verildi.Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Koruma Daire Başkanlığı...

Güvenlik Görevlilerine Eğitim

Antalya’da görev yapan tüm özel güvenlik personeline yönelik eğitim verildi.Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Koruma Daire Başkanlığı...

13 Şubat 2018 Salı 14:52
Güvenlik Görevlilerine Eğitim

Antalya’da görev yapan tüm özel güvenlik personeline yönelik eğitim verildi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Koruma Daire Başkanlığı tarafından kentteki tüm özel güvenlik personeline yönelik eğitim verildi. Eğitim kapsamında, özel güvenlik görevlilerine etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku, mevzuatla gelen yetki, sorumluluk ve idari yaptırımlar konularında bilgiler aktarıldı.
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