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Fırat Kalkanı bölgesine Antalyalı öğrencilerden okul hediyesi

Antalya Valiliğinin himayelerinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Fırat Kalkanı Bölgesinde, “Kardeşim İçin En az 1 Lira” kampanyası kapsamında 2 derslikli 3 adet konteyner okul yapıldı.Antalya’da okuyan öğrenciler, “Kardeşim...

Fırat Kalkanı bölgesine Antalyalı öğrencilerden okul hediyesi

Antalya Valiliğinin himayelerinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Fırat Kalkanı Bölgesinde, “Kardeşim İçin En az 1 Lira” kampanyası kapsamında 2 derslikli 3 adet konteyner okul yapıldı.Antalya’da okuyan öğrenciler, “Kardeşim...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:33
Fırat Kalkanı bölgesine Antalyalı öğrencilerden okul hediyesi

Antalya Valiliğinin himayelerinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Fırat Kalkanı Bölgesinde, “Kardeşim İçin En az 1 Lira” kampanyası kapsamında 2 derslikli 3 adet konteyner okul yapıldı.

Antalya’da okuyan öğrenciler, “Kardeşim İçin En az 1 Lira” kampanyası kapsamında, ülkelerindeki savaştan dolayı eğitime devam edemeyen öğrenciler için harçlıklarını ve kumbaralarında biriktirdikleri paraları bağışladı. Öğrenciler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya sayesinde, Fırat Kalkanı Bölgesinde yer alan Delha, Cekke ve İhtimlet köylerine “Antalya Dostluk Okulu” adını taşıyan 2 derslikli 3 adet konteyner okul kısa sürede yapıldı. Okulla, ülkelerindeki savaşın vermiş olduğu zararlar sebebiyle öğrenimlerine ara veren çocukların yeniden okullarına dönmesi sağlandı.

Yine Antalya Valiliğinin koordinasyonunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 9 tır kırtasiye, giyim ve donatım malzemeleri yardımı yapıldı. Yardımlarda Antalya’daki çok sayıda öğrencinin savaşın vermiş olduğu acıları bir nebze hafifletmek için oyuncaklarını, bisikletlerini gönderdikleri görüldü.
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