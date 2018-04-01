Engelli yolunu açık pazar haline getirdiler

Antalya’nın Aksu ilçesinde kaldırımda engelli vatandaşların yönlerini bulmada kolaylık sağlamak için yapılan yola konulanlar bu kadar da olmaz dedirtti.

Aksu’da işletmeler engelli yolunu adeta açık pazar haline getirdi. İlçenin en yoğun olduğu İsmail Ogan Caddesi’nde bulunan işletmeler, dükkanlarının içerisindeki malzemeleri çıkararak engelli yolunun üzerine koydular. Bazı vatandaşlar ise araçlarını umursamadan kaldırımın üzerine koyarak yaya geçişini kapattı.

Vatandaşlar, kaldırım üzerinde yaşanan işgallerin sürekli olduğunu belirterek, “Biz buraları her zaman şikayet ediyoruz. Şuana kadar bir sonuç alamadık. Kaldırımın üzerinde açık pazar var. Bu kadar da olmaz. Özellikle engelli vatandaşlarımız için yapılan yolların üzerine konulanlar kabul edilemez. Hem emniyetimizi hem de belediyemizi göreve davet ediyoruz. Bu soruna bir son versinler. Dükkanı küçük olan gitsin daha büyük dükkan tutsun. Kaldırıma büyümenin anlamı yok” dediler.