Dünya kadınları Alanya’da sergide buluştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle her milletten kadınların olduğu “Alanya’da Buluşan Dünya Kadınları” isimli sergi açıldı.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen sergide, her milletten yerleşik yabancıların ve Alanyalı kadınların yaptıkları el sanatları ürünleri sergilendi. Dünya barışına dikkat çekildiği “Alanya’da Buluşan Dünya Kadınları” adlı serginin açılış törenine siyasi parti liderleri, oda başkanları, muhtarlar ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Serginin açılışını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel ile birlikte gerçekleştirdi. Yerleşik yabancı ülke kadınları da, kendi kültürlerine özgü el sanatları ürünlerini aynı sergide katılımcılara tanıttı.

Ayrıca düzenlenen sergide, Alanya Belediyesi atölyelerindeki eğitmen kadınların el emeği, göz nuru el işleri, koza kooperatifinin ürünleri, belediyenin muz lifi ve Alanya ipeğinden ürettiği eserler, Alanya’ya özgü kilim kültüründen örnekler ve Alanya’da yaşayan farklı ülkelerden kadınlarının ortaya koyduğu ürünler yer alıyor.

Sergi 3 gün boyunca açık olacak

8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,” Kadın demek anne demektir, kadın demek eş demektir, kadın demek dünya onların üzerine kurulmuş demektir. Bugünde özel güne istinaden şehrimizde yaşayan yerleşik yabancılar ve Türk kadınlarıyla birlikte sergi açtı. Farklı medeniyet ve farklı kültürlerin bir araya gelmesinden mutlu olduk. Yaklaşık 16 ülkeden kadınların el emeği, göz nuru ürünleri sergilediler. Sergi 3 gün boyunca açık olacak. Ben emeği geçen tüm kadınlara teşekkür ederim” dedi.

Sergide stant açan Finlandiya asıllı Paulina Müftüoğlu ise sergide örgü ürünlerine daha çok yer verdiklerini dile getirdi. Müftüoğlu,” Bugün burada Dünya Kadınlar Günü için toplandık. Bu sergide Alanyalı kadınların el emeği var. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.