DTO’da hedef eğitim seferberliği ve dalış turizmi

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) üyelerinin hizmet kalitesini yükseltmek, yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla eğitim seferberliği başlatacak.

Antalya DTO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kendiroğlu, 4 yıllık dönemde en önemli çalışmalarını ve gelecek dönemdeki projelerini anlattı. Dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa’nın ilk su altı deniz müzesini Side’de faaliyete açtıklarını belirten Kendiroğlu, Kaş limanında 45 tonluk tank, Alanya ilçesinde de hizmet dışı kalan Sahil Güvenlik gemisi, Antalya’da da kullanılmayan eski bir uçağı batırdıklarını söyledi.

Antalya’nın 640 kilometrelik sahil bandında dalış noktalarını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Kendiroğlu, Kemer’de 2. Su Altı Müzesi, Adrasan’da da yapay resif, Kaş ilçesinde ise Batık Şehir projesi başlatacaklarını kaydetti.

Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, Üçağız ile Demre’de DTO üyesi kooperatiflerin daha iyi hizmet vermesi amacıyla yeni hizmet binaları yapıldığını anlatan Kendiroğlu, Antalya deniz faaliyetleri ve tanıtımları için de çeşitli kültürel etkinlikler düzenlediklerini anımsattı.

Bölgedeki deniz altı zenginliklerini tanıtan kitap ve broşürler hazırladıklarını, denizcilik sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Denizcilik Meslek Liseleri ile Denizcilik Fakültelerine destek sunduklarını kaydeden Kendiroğlu, ’’İMEAK DTO Antalya olarak bölgenin sualtı turizm potansiyelini canlandırmak ve dünya çapında turizm tanıtımı gerçekleştirmek ve özellikle dalış turizmine büyük bir ivme kazandırmak için temalı Türkiye’nin 2. su alt müzesini Kemer’de kurmak istiyoruz. Kaş ilçesinde de dalış turizmini geliştirmek amacıyla Batık Şehir projesini uygulamaya başlayacağız. Böylece Antalya’nın dalış turizminde dünya çapında söz sahibi olmasını sağlayacağız.’’

Kendiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol ile DTO üyesi su sporları ve tur tekneleri işletmeleri çalışanlarına sertifika verileceğini bildirdi.

Kendiroğlu, ’’Mobil Oda’’ uygulaması, 7/24 üye şikayet ve öneri telefon hattı uygulaması ile bölgedeki denizcilere yönelik iş arayanlar, personel arayanlar için Kariyer sitesi kuracaklarını, deniz kirliliğini önlemek ve kıyılarda temizlik yapabilecek ’’Deniz Süpürgesi’’ uygulaması başlatacaklarını ifade etti.