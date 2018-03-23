Döşemealtı Belediyesi Yaşlıları unutmadı

Döşemealtı Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede yaşayanların yanı sıra kentte bulunan Huzurevlerindeki yaşlıları unutmadı.

18 - 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Döşemealtı Belediyesi Yeşilpark Kültür Merkezindeki düğün salonunda yaşlılar için kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Döşemealtı Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Bahşi, Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nafiye Özdemir, Kadının Sesi Derneği Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, ilçede yaşayan ve huzurevlerinde kalan yaşlılar katıldı.

Kaymakam Cantürk, “Aslında bende sizlerden biriyim. Sizlere sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Yaşlılık gençlikten farkı olmayan hatta üstünlükleri olan bir dönem. Hayata iyi tutunabildiğimiz tecrübelerimizi en iyi yansıtabildiğimiz yaşlardayız. Yaşlılarımızın rahat yaşamaları ve hayatın tadını çıkarabilmeleri için pek çok çalışma ve düzenleme yapılıyor. Sizler için yapılması gereken ne varsa biz buradayız. Ayrıca bu etkinliği düzenleyen Döşemealtı Belediyesine de teşekkür ederim” dedi.

Kadın dernek temsilcileriyle birlikte tüm yaşlıların masalarını ziyaret eden Başkan Vekili Ramazan Bahşi de, yaşlılarla bir süre sohbet etti. Bahşi, “Bizler yaşlı değiliz. Sadece bizim nüfus cüzdanlarımız eski. Sizler geçmişten bu günlere birer köprüsünüz. Bizlerin değerlerisiniz. Benim annemde 82 yaşında. Her gün ziyaret etmeye çalışıyorum. Sizlerin en büyük ihtiyacının ilgi olduğunu biliyorum. Hepinize saygı ve hürmet ederek sağlıklı daha uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Yaşlılar küçük hediyeler ve karanfiller dağıtılarak uğurlandı.