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Döşemealtı Belediyesi HESTOREX’TE

Döşemealtı Belediyesi, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) stant açtı.Antalya ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleşen ve bu yıl 160 ülkeden 4 bin üzerinde...

Döşemealtı Belediyesi HESTOREX’TE

Döşemealtı Belediyesi, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) stant açtı.Antalya ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleşen ve bu yıl 160 ülkeden 4 bin üzerinde...

05 Nisan 2018 Perşembe 15:56
Döşemealtı Belediyesi HESTOREX’TE

Döşemealtı Belediyesi, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) stant açtı.

Antalya ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleşen ve bu yıl 160 ülkeden 4 bin üzerinde satın alma heyetinin katıldığı Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı açıldı. Fuar açılışının ardından Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, standa ziyaretçileri ağırladı. Ziyaretçiler stanttaki Döşemealtı halısının dokunduğu halı tezgahına büyük ilgi gösterdi. Ziyaretçiler halı tezgahında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Turgay Genç, ardından diğer stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "İlçemizi her platformda tanıtmak için çalışıyoruz. Bu anlamda Hestourex fuarını önemsiyoruz. Bu yıl 2.’si düzenlenen fuar, ilçemize, Antalyamıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.
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