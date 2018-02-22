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Doğa severler Akkoç’a yürüyecek

Kepez Belediyesi, 7’den 70’e Doğa Yürüyüşü’nün bu ayki ikinci rotası Karakuyu Akkoç köyü olacak.Kepez Belediyesi, Doğa Yürüyüşleri’ne devam ediyor. “7’den 70’e herkes spor yapmalı” anlayışı ile başlatılan etkinliklerin...

Doğa severler Akkoç’a yürüyecek

Kepez Belediyesi, 7’den 70’e Doğa Yürüyüşü’nün bu ayki ikinci rotası Karakuyu Akkoç köyü olacak.Kepez Belediyesi, Doğa Yürüyüşleri’ne devam ediyor. “7’den 70’e herkes spor yapmalı” anlayışı ile başlatılan etkinliklerin...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:26
Doğa severler Akkoç’a yürüyecek

Kepez Belediyesi, 7’den 70’e Doğa Yürüyüşü’nün bu ayki ikinci rotası Karakuyu Akkoç köyü olacak.

Kepez Belediyesi, Doğa Yürüyüşleri’ne devam ediyor. “7’den 70’e herkes spor yapmalı” anlayışı ile başlatılan etkinliklerin bu ayki ikinci durağı Karakuyu Akkoç köyü olacak. 24 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte doğaseverler 11 kilometre yol kat edecek.

Likya yolunda 10 kilometre yürüdüler

Şubat ayının ilk doğa yürüyüşü Tekirova Likya Yolu’na düzenlendi. Çam ağaçlarının arasında yürüyen katılımcılar, 10 kilometrelik parkuru birlikte yürüyerek Likya Yolu’nu yeniden keşfetti. Yetişkinler spor yaparak doğanın muhteşem manzarasını izlerken, yürüyüşe katılan çocuklar ise hem doğada yürümenin tadını çıkarırken, hem de bitkileri tanıma imkanı buldular.
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