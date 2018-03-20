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DÖDOSK’dan Bahar Şenliği daveti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Doğa Sporları Kulübü (DÖDOSK) Başkanı Ahmet Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.Ziyarette Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı tarihi ve kültürel zenginliğinin...

DÖDOSK’dan Bahar Şenliği daveti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Doğa Sporları Kulübü (DÖDOSK) Başkanı Ahmet Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.Ziyarette Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı tarihi ve kültürel zenginliğinin...

20 Mart 2018 Salı 15:37
DÖDOSK’dan Bahar Şenliği daveti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Doğa Sporları Kulübü (DÖDOSK) Başkanı Ahmet Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Ziyarette Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra başta doğa sporları olmak üzere tüm spor branşlarının yapılabileceği özel alanlara sahip. Bizde bu kapsamda tüm Amatör spor kulüplerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Zaman zaman bende sizlerin etkinliklerine katılıyorum ve büyük keyif alıyorum” dedi.

DÖDOSK Başkanı Şahin, dernek faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Genç’e bilgi verirken, 28-29 Nisan tarihlerinde Döşemealtı’nın ev sahipliği yapacağı Bahar Şenliğine davet etti.
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