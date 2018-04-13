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Değerli: “Usulsüz elektrik kullanmayın, elektriğiniz kesilebilir”

Elektrik tüketicilerine “Usulsüz elektrik kullanmayın, elektriğiniz kesilebilir” uyarısında bulunuldu.CK Akdeniz Elektrik, müşterilerine ileride bir mağduriyet yaşamamaları için ‘elektrik aboneliğini hemen üzerinize alın’ çağrısında...

Değerli: “Usulsüz elektrik kullanmayın, elektriğiniz kesilebilir”

Elektrik tüketicilerine “Usulsüz elektrik kullanmayın, elektriğiniz kesilebilir” uyarısında bulunuldu.CK Akdeniz Elektrik, müşterilerine ileride bir mağduriyet yaşamamaları için ‘elektrik aboneliğini hemen üzerinize alın’ çağrısında...

13 Nisan 2018 Cuma 12:18
Değerli: “Usulsüz elektrik kullanmayın, elektriğiniz kesilebilir”

Elektrik tüketicilerine “Usulsüz elektrik kullanmayın, elektriğiniz kesilebilir” uyarısında bulunuldu.

CK Akdeniz Elektrik, müşterilerine ileride bir mağduriyet yaşamamaları için ‘elektrik aboneliğini hemen üzerinize alın’ çağrısında bulundu. Genel Müdürü Erol Değerli, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre herkesin elektrik aboneliğinin kendi üzerinde olması gerektiğini belirterek, “Aksi halde usulsüz kullanım söz konusu oluyor ve yönetmeliğe göre bunun cezai yaptırımları bulunuyor, elektriğiniz kesilebiliyor” dedi.

“Elektriği kim kullanıyorsa abonelik onun üzerine olmalı”

Elektrik aboneliğinin kullanıcının üzerinde olmaması, cezai yaptırımların yanı sıra birçok mağduriyete de neden olduğunu ifade eden Değerli, “Evini kiraya verdiği halde elektrik aboneliğini kiracının üzerine devretmeyen ev sahibi, kiracının fatura ödememesi halinde ‘elektrik borcundan sorumlu’ oluyor ve kiracısının ödemediği fatura nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yine bir evden taşınırken aboneliğini sonlandırmayan tüketici de eğer o konuta yeni taşınan kişi faturayı ödemezse kullanmadığı bir elektrik borcunu ödemek zorunda kalabiliyor.”

“Elektriğiniz kesilebilir”

Usulsüz kullanım ile ilgili tespit çalışmaları yürüttüklerini ve bu kapsamda tespit edilen tüketicilere ihbarname göndermeye başladıklarını ileten Değerli, ihbara rağmen kendi adına abonelik sözleşmesi imzalamayan tüketicilerin elektriğinin usulsüz kullanımdan kesileceğini ifade etti.

Değerli, “Bu mağduriyetleri yaşamamak için ise tek yapılması gereken elektrik aboneliğinin kullanıcının üzerine olması. Müşteri odaklı çalışmaları ile öne çıkan CK Akdeniz Elektrik, teknolojiye yaptığı yatırımlarla tüketicilerin çok daha hızlı işlem yapabilmesine imkân sağlıyor. Sadece kimlik ve zorunlu deprem sigortası (DASK) ibrazı ile müşteriler elektrik aboneliğini üzerine alabiliyor. Tüm abonelik işlemleri CK Akdeniz Elektrik’e ait 45 Müşteri Hizmet Merkezi’nde (MÜHİM) 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor” diye konuştu.
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