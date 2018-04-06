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ÇYDD’den müzik ziyafeti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu, Manavgat’ta sahne aldı.Şef Şehriban Kasapoğlu yönetimindeki 50 kişilik Türk Sanat Müziği korosunun konserine müzikseverler ve Manavgat halkı yoğun...

ÇYDD’den müzik ziyafeti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu, Manavgat’ta sahne aldı.Şef Şehriban Kasapoğlu yönetimindeki 50 kişilik Türk Sanat Müziği korosunun konserine müzikseverler ve Manavgat halkı yoğun...

06 Nisan 2018 Cuma 14:34
ÇYDD’den müzik ziyafeti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu, Manavgat’ta sahne aldı.

Şef Şehriban Kasapoğlu yönetimindeki 50 kişilik Türk Sanat Müziği korosunun konserine müzikseverler ve Manavgat halkı yoğun ilgi gösterdi. 2 saat boyunca devam eden konser iki bölümden oluşurken, koristler aralarda giydikleri farklı kostümlerle göz doldurdu. Konserde Türk Sanat Müziğinin, “Bak Yine Geçti Bahar”, “Havada Bulut Yok”, “Yağmur Yağar Taş Üstüne” gibi sevilen 23 parçası seslendirildi. Seslendirilen eserlere vatandaşlar da eşlik ederken, keyifli anlar yaşandı.

Türk Sanat Müziği konserinde Ulviye Cengiz, Orhan Çavuş, Nuray Arman ve Ayşe Helvacı da solo eserleri ile büyük beğeni topladı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Türk Sanat Müziği Topluluğu Koro üyeleri, kendilerini Manavgat halkıyla buluşturan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve dinleyicilere teşekkürlerini sundu.
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