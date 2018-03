Büyükşehir’in önemli hizmetlerine kadın eli

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı birbirinden önemli hizmetlere kadın eli değiyor. Yönetim kadrosunda 17 kadın yönetici ve bin 800 kadın personel yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanları ile önemli hizmetler sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, pozitif ayrımcılık yaparak kadınlara verdiği önemi bir kez daha hissettirdi. Yönetim kadrosunda 17 kadına yer veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ilk başta eşi Ebru Türel’den tam destek alıyor. Birçok sosyal projenin mimarı olan Ebru Türel, bu anlamda Başkan Menderes Türel’in en büyük yardımcısı ve yol arkadaşı.

Büyükşehir’de bin 800 kadın

Büyükşehir Belediyesinin yönetim kadrosunda Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Üstündağ, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hülya Atalay, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Hatice Kayrakçı, Kaynak Geliştirme ve İşletme İştirakler Daire Başkanı Ruhiye Sami yeralıyor. Başkan Türel’in Özel Kalemi ise Gamze Sürüoğlu Kıymaz’ın sorumluluğunda. Belediye şirketlerinden ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu ve EKDAĞ Genel Müdürü Didem Boztepe Erkış da kent için önemli hizmetlere imza atan diğer kadın yöneticiler. Büyükşehir Belediyesi 1 genel sekreter yardımcısı, 4 daire başkanı, 10 müdür ve 2 sorumlu kadın yönetici başta olmak üzere, belediyenin çeşitli kademelerinde bin 800 kadın personel görev alıyor.

Türel: “Kadınlarımıza önem veriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın yönetici ve çalışanlarına belediye adına yaptıkları hizmetleri için teşekkür ederek, Kadınlar Gününü kutladı. Kadınların işlerinde daha titiz ve hassas olduğunu belirten Başkan Türel, kadınlara yönelik hizmetlere çok önem verdiklerini belirterek, “Aile eğitim merkezleri, sağlık merkezleri, kreşler, huzurevi, sığınma evi, engelli hizmetleri ve sosyal kart gibi hizmetlerle bütün halkımıza hizmet veriyoruz. Ama en çok kadınlarımıza önem veriyoruz. Kadının toplumun ve ailenin temeli olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

“Kadınlar söz sahibi olmalı”

Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlar için birçok proje geliştirdiklerini belirten Menderes Türel, “Özellikle ASMEK Antalya sanat ve meslek edindirme kursu bunların başında geliyor. 15 yıl önce tohumlarını attık. Şimdi meyvesini yiyoruz. On binlerce kişiye eğitim imkânı sağladık, meslek sahibi olmalarına olanak tanıdık. Eve kapanan kadınlarımızı dışarı çıkardık. Şimdi her ilçede birer şubesini açıyoruz. En kısa zamanda Antalya’nın 19 ilçesinde de kurs merkezimiz olacak. Kadınlarımız için yine ASFİM spor merkezleri açtık. Yani yine kadınlarımız evde oturmasın, spor yapsın diye. Hem de ücretsiz. Kadınlar evden çıksın. Antalya Spor merkezlerini de yakın zamanda bütün ilçelere yaymayı planlıyoruz. Yine kadınlarımız için özel plaj yaptık. Önce biraz eleştirdiler bizi ama ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anladılar. Denizi olan her ilçeden talep gelmeye başladı. Okur-yazar olmayan yetişkinlerimize eğitim veriyoruz. Anne ve çocuklarına yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kadınların bu toplumda söz sahibi olmaları için her konuda yanlarındayız.”